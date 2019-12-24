***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşleminin Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2019Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviNS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen 0 0Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 17.229.047,616 17.229.047,616B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 3.465.000 3.465.000C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 3.465.000 3.465.000D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 15.440.952,384 15.440.952,384Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 39.600.000 TL 0 TL 0 TL 39.600.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 06.12.2019Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 23.12.2019Ek AçıklamalarSermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğumuz NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi tamamlanarak Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804900BIST