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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.12.2019 08:09
GÜNCEL HABERLER



***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşleminin Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen 0 0
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 17.229.047,616 17.229.047,616
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 3.465.000 3.465.000
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 3.465.000 3.465.000
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 15.440.952,384 15.440.952,384
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 39.600.000 TL 0 TL 0 TL 39.600.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 06.12.2019
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 23.12.2019

Ek Açıklamalar
Sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğumuz NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi tamamlanarak Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804900


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