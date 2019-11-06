***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 980.882 -2.920.778 842.853 5.666.104 94.442.449 14.696.757 146.708.267 20.402 146.728.669Transferler7.600.000 7.096.757 -14.696.757 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)668.528 10.047.956 17.975.162 28.691.646 134.517 28.826.163Sermaye Arttırımı6.600.000 -6.600.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-2.044.067 -2.044.067 -2.044.067Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -2.252.250 10.890.809 5.666.104 99.495.139 17.975.162 172.355.846 154.919 172.510.765Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181Transferler60.254.587 -60.254.587 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-699.540 3.455.629 101.649.164 104.405.253 -33.526 104.371.727Kar Payları2.847.895 -10.767.894 -7.919.999 -7.919.999Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -2.947.316 9.230.184 8.513.999 148.981.832 101.649.164 306.008.745 15.164 306.023.909Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-175.321.174 -3.970.250Dönem Karı (Zararı)101.615.638 18.109.679Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)101.615.638 18.109.679Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler33.921.832 153.615.240Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21.064.857 12.884.114Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.757.720 2.705.286Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -51.428 859.140Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.809.148 1.846.146Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.195.291 8.779.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.013.324 5.634.298Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 25.619 727.837Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 5.910.558 2.634.324Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler245.790 -216.813Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler496.142 8.803.658Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -16.079.269 -10.557.936Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 15.924.411 16.360.693Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri645.529 -169.814Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5.471 3.170.715Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.747.165 172.415.057Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.639.491 -49.816.789Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-22.149.448 -12.572.781Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 8.509.957 -37.244.008Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 4.653.666 -2.088.845Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler646.482 -66.887Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler646.482 -66.887Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-279.978.299 -169.695.657Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-145.926.107 -157.995.459İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -145.926.107 -157.995.459Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-79.712.900 46.673.479İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-79.712.900 46.673.479Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -10.452.597 -14.379.448Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-30.657.777 -897.982Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.186.728 -38.084.823İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -12.186.728 -38.084.823Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmelerİlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlard -7.919.999 -1.000.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.191.609 -4.617.640Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -60.419 -381.872Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -17.708.318 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI112.092.190 -115.523.957Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -24.235.147Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları150.970.258 -81.486.896Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.257.792 807.285Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 2.257.792 807.285Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-57.223.532 -20.474.538Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -47.655.845 -13.106.103Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -9.567.687 -7.368.435Alınan Faiz16.087.672 9.865.339FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.642.160 42.370.804Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri153.943.693 91.194.157Kredilerden Nakit Girişleri153.943.693 91.194.157Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-143.205.014 -86.085.004Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-143.205.014 -86.085.004Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.165.816 42.955.002Türev Araçlardan Nakit Girişleri2.096.469 0Ödenen Faiz-9.311.492 -6.790.524Alınan Faiz0 1.097.173YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-64.871.144 -77.123.403Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.073.208 27.433.513NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-62.797.936 -49.689.890DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ113.862.423 151.339.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.064.487 101.649.710Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri51.064.487 113.874.141Finansal Yatırımlar195.059.362 324.713.372Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar195.059.362 324.713.372Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar17 195.059.362 324.713.372Ticari Alacaklar305.876.542 163.004.068İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 23.038.231 5.899.859İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 282.838.311 157.104.209Diğer Alacaklar66.485.508 2.598.756İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 62.802.806 324.251İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.682.702 2.274.505Türev Araçlar0 6.968.457Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 6.968.457Stoklar5 132.916.315 124.272.866Peşin Ödenmiş Giderler54.644.492 24.033.169İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler54.644.492 24.033.169Diğer Dönen Varlıklar18.669.390 2.830.678İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18.669.390 2.830.678ARA TOPLAM824.716.096 762.295.507TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR824.716.096 762.295.507DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar833.200 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar833.200 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar17 833.200 0Diğer Alacaklar0 12.564İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 12.564Maddi Duran Varlıklar132.961.619 94.897.310Arazi ve Arsalar6 31.277.950 2.998.804Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6 274.175 310.304Binalar6 36.938.213 34.112.390Tesis, Makine ve Cihazlar6 47.095.912 48.834.978Taşıtlar6 201.935 143.309Mobilya ve Demirbaşlar6 6.899.782 6.109.265Özel Maliyetler6 382.035 175.420Taşıyıcı BitkilerÖzel Tükenmeye Tabi VarlıklarYapılmakta Olan Yatırımlar6 9.005.058 1.696.260Faaliyet Kiralamasına Konu VarlıklarDiğer Maddi Duran Varlıklar6 886.559 516.580Kullanım Hakkı Varlıkları7 9.437.374 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.002.702 22.854.065Şerefiye383.655 383.655Diğer Haklar8 1.243.921 868.864Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri8 16.919.549 18.480.817Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 8.455.577 3.120.729Peşin Ödenmiş Giderler226.443 179.989İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler226.443 179.989Ertelenmiş Vergi Varlığı15 12.489.516 130.683TOPLAM DURAN VARLIKLAR182.950.854 118.074.611TOPLAM VARLIKLAR1.007.666.950 880.370.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar33.097.520 16.104.395İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar33.097.520 16.104.395Banka Kredileri17 31.077.187 16.104.395Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 2.020.333 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları238.829.068 168.307.972İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları238.829.068 168.307.972Banka Kredileri17 238.829.068 168.307.972Ticari Borçlar153.306.918 164.848.117İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.245.771 1.323.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 152.061.147 163.524.325Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.223.160 4.844.761Diğer Borçlar336.869 1.021.258İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar336.869 1.021.258Türev Araçlar9.485.533 5.847.561Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar9.485.533 5.847.561Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.661.197 5.241.237İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.661.197 5.241.237Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü232.612 1.125.737Kısa Vadeli Karşılıklar16.923.302 10.439.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.649.135 3.335.564Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 13.274.167 7.104.413Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.182.752 2.331.519İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.182.752 2.331.519ARA TOPLAM464.278.931 380.112.534TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER464.278.931 380.112.534UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar229.371.159 284.097.443İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar229.371.159 284.097.443Banka Kredileri17 221.455.043 284.078.598Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 7.904.664 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar11.452 18.845Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.992.951 6.587.960TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER237.364.110 290.685.403TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER701.643.041 670.797.937ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar306.008.745 209.523.491Ödenmiş Sermaye11 39.600.000 39.600.000Sermaye Düzeltme Farkları11 980.882 980.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.947.316 -2.247.776Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.947.316 -2.247.776Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.947.316 -2.247.776Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.230.184 5.774.555Yabancı Para Çevrim Farkları9.230.184 5.774.555Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.513.999 5.666.104Yasal Yedekler11 8.513.999 5.666.104Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları148.981.832 99.495.139Net Dönem Karı veya Zararı101.649.164 60.254.587Kontrol Gücü Olmayan Paylar15.164 48.690TOPLAM ÖZKAYNAKLAR306.023.909 209.572.181TOPLAM KAYNAKLAR1.007.666.950 880.370.118Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 784.302.680 517.806.989 181.772.819 114.717.215Satışların Maliyeti-624.058.027 -401.916.982 -151.440.526 -84.301.971TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)160.244.653 115.890.007 30.332.293 30.415.244BRÜT KAR (ZARAR)160.244.653 115.890.007 30.332.293 30.415.244Genel Yönetim Giderleri-23.125.617 -14.925.583 -8.608.984 -4.994.387Pazarlama Giderleri-54.889.935 -39.550.198 -16.284.205 -14.353.591Araştırma ve Geliştirme Giderleri-4.385.081 -4.014.372 -1.502.491 -1.473.153Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.542.556 25.137.029 -5.427.509 17.854.733Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-206.964 -5.214.908 2.371.764 992.549ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)84.179.612 77.321.975 880.868 28.441.395Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 61.529.294 51.089.669 9.618.965 13.587.053Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -11.046.666 -5.197.197 5.075.254 17.114.302FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)134.662.240 123.214.447 15.575.087 59.142.750Finansman Giderleri14 -28.392.936 -107.193.613 -389.701 -44.024.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)106.269.304 16.020.834 15.185.386 15.118.121Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.653.666 2.088.845 -3.296.250 -893.245Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -16.815.193 0 -657.702 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 12.161.527 2.088.845 -2.638.548 -893.245SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)101.615.638 18.109.679 11.889.136 14.224.876DÖNEM KARI (ZARARI)101.615.638 18.109.679 11.889.136 14.224.876Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-33.526 134.517 -23.886 157.966Ana Ortaklık Payları101.649.164 17.975.162 11.913.022 14.066.910Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 2,56610000 0,45730000 0,30020000 0,35920000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-699.541 668.528 -10.200 724.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-896.847 835.660 -13.077 905.439Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler197.306 -167.132 2.877 -181.088Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri197.306 -167.132 2.877 -181.088Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.455.625 10.047.956 -1.281.176 6.771.833Yabancı Para Çevrim Farkları3.455.625 10.047.956 -1.281.176 6.771.833DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.756.084 10.716.484 -1.291.376 7.496.184TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)104.371.722 28.826.163 10.597.760 21.721.060Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları104.371.722 28.826.163 10.597.760 21.721.060http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797027BIST