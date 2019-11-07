***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
07.11.2019 09:52
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019 - 30.09.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Rapor
Değişikliğin Nedeni
Sunum Para Birimi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
0
Açıklamalar
06.11.2019 tarihinde yayınlanan Finansal Rapor'da "Sunum Para Birimi" sehven "TL" yerine "1.000 TL" olarak seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797126
BIST
10:33102.308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.164,57
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.346
En Düşük
101.812
10:335,7466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0027
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7366
10:336,3714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
10:33274,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -1,54
|Açılış
|: 274,12
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|14,90
|10.642.331
|% 19,20
|
|TGSAS
|3,47
|6.173.494
|% 9,46
|
|BUCIM
|5,26
|7.285.308
|% 6,69
|
|IZMDC
|3,68
|4.298.826
|% 6,05
|
|SRVGY
|5,90
|155.488
|% 4,42
|
|ODAS
|1,57
|50.928.050
|% -10,29
|
|KLMSN
|16,73
|15.061.768
|% -7,06
|
|ERBOS
|22,36
|6.443.304
|% -6,05
|
|QNBFL
|35,00
|170.178
|% -5,35
|
|DOKTA
|31,50
|10.709
|% -4,55
|
|THYAO
|12,10
|259.382.636
|% 1,34
|
|GARAN
|9,65
|93.963.056
|% 1,69
|
|PETKM
|3,63
|85.687.017
|% 2,25
|
|KRDMD
|2,29
|54.818.992
|% 0,88
|
|TTKOM
|6,53
|53.466.211
|% 2,03
|
|ODAS
|1,57
|50.928.050
|% -10,29
|
|KRDMD
|2,29
|54.818.992
|% 0,88
|
|PETKM
|3,63
|85.687.017
|% 2,25
|
|THYAO
|12,10
|259.382.636
|% 1,34
|
|BJKAS
|2,17
|32.971.915
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3499
|7,3867
|% -0,26
|
|Frank
|5,7534
|5,7881
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5255
|1,5331
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|-4,58
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,78
|61,78
|0,04
|
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