***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019 - 30.09.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal RaporDeğişikliğin NedeniSunum Para BirimiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalar06.11.2019 tarihinde yayınlanan Finansal Rapor'da "Sunum Para Birimi" sehven "TL" yerine "1.000 TL" olarak seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797126BIST