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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

07.11.2019 09:52
GÜNCEL HABERLER

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019 - 30.09.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Rapor
Değişikliğin Nedeni
Sunum Para Birimi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
0
Açıklamalar

06.11.2019 tarihinde yayınlanan Finansal Rapor'da "Sunum Para Birimi" sehven "TL" yerine  "1.000 TL" olarak seçilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797126


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TGSAS 3,47 6.173.494 % 9,46  
BUCIM 5,26 7.285.308 % 6,69  
IZMDC 3,68 4.298.826 % 6,05  
SRVGY 5,90 155.488 % 4,42  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3499 7,3867 % -0,26  
Frank 5,7534 5,7881 % -0,31  
Riyal 1,5255 1,5331 % -0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.486 1.487 -4,58  
Altın Gr. 275 275 -0,22  
Cumhuriyet 1.826 1.854 -4,00  
Tam 1.819 1.864 -0,28  
Yarım 879 902 -0,13  
Çeyrek 441 451 -0,07  
Gümüş.Ons 17,57 17,61 -0,05  
Gümüş Gr. 3,25 3,26 -0,01  
B. Petrol 61,78 61,78 0,04  
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