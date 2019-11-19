***KLMSN* *SOKM* *VERUS* *NUGYO* *NUHCM* *TSGYO* *ITTFH* *KARSN* *NIBAS* *IEYHO* *SANEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***KLMSN******SOKM******VERUS******NUGYO******NUHCM******TSGYO******ITTFH******KARSN******NIBAS******IEYHO******SANEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusuİlgili Şirketler IEYHO, ITTFH, KARSN, KLMSN, NIBAS, NUGYO, NUHCM, SANEL, SOKM, TSGYO, VERUSSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **IEYHO 1 ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. E ILKER DÖNMEZ 0,570ITTFH 2 ITTIFAK HOLDING A.S. E MURAT KIVRAK 1.027,800ITTFH 3 ITTIFAK HOLDING A.S. E MURAT KIVRAK 1.190.000,000ITTFH 4 ITTIFAK HOLDING A.S. E MURAT KIVRAK 1.488.888,000KARSN 5 KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. E ILKER DÖNMEZ 15.000,000KLMSN 6 KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. E YILMAZ KAPTAN 10.000,000NIBAS 7 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E MURAT KIVRAK 600.000,000NUGYO 8 NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ILKER DÖNMEZ 6.680,000NUHCM 9 NUH ÇIMENTO SANAYI A.S. E MEHMET ORHAN KORAMAZ 20.000,000SANEL 10 SAN EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. E YILMAZ KAPTAN 23.000,000SOKM 11 SOK MARKETLER TICARET A.S. E UGUR DEMIREL 1.439.754,550TSGYO 12 TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ILKER DÖNMEZ 100.004,000VERUS 13 VERUSA HOLDING A.S. E YILMAZ KAPTAN 63.440,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799665BIST