GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KLMSN* *SOKM* *VERUS* *NUGYO* *NUHCM* *TSGYO* *ITTFH* *KARSN* *NIBAS* *IEYHO* *SANEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm

19.11.2019 17:08
GÜNCEL HABERLER



***KLMSN******SOKM******VERUS******NUGYO******NUHCM******TSGYO******ITTFH******KARSN******NIBAS******IEYHO******SANEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
İlgili Şirketler IEYHO, ITTFH, KARSN, KLMSN, NIBAS, NUGYO, NUHCM, SANEL, SOKM, TSGYO, VERUS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
IEYHO 1 ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. E ILKER DÖNMEZ 0,570
ITTFH 2 ITTIFAK HOLDING A.S. E MURAT KIVRAK 1.027,800
ITTFH 3 ITTIFAK HOLDING A.S. E MURAT KIVRAK 1.190.000,000
ITTFH 4 ITTIFAK HOLDING A.S. E MURAT KIVRAK 1.488.888,000
KARSN 5 KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. E ILKER DÖNMEZ 15.000,000
KLMSN 6 KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. E YILMAZ KAPTAN 10.000,000
NIBAS 7 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E MURAT KIVRAK 600.000,000
NUGYO 8 NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ILKER DÖNMEZ 6.680,000
NUHCM 9 NUH ÇIMENTO SANAYI A.S. E MEHMET ORHAN KORAMAZ 20.000,000
SANEL 10 SAN EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. E YILMAZ KAPTAN 23.000,000
SOKM 11 SOK MARKETLER TICARET A.S. E UGUR DEMIREL 1.439.754,550
TSGYO 12 TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ILKER DÖNMEZ 100.004,000
VERUS 13 VERUSA HOLDING A.S. E YILMAZ KAPTAN 63.440,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799665


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05107.529
Değişim :  0,64% |  682,50
Açılış :  107.197  
Önceki Kapanış :  106.846  
En Yüksek
107.770 En Düşük
106.634
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HURGZ 1,52 294.506.295 % 19,69  
MARKA 0,92 9.977.893 % 15,00  
OYLUM 4,15 18.636.147 % 14,96  
MTRYO 1,81 13.566.268 % 14,56  
DIRIT 1,07 8.197.878 % 11,46  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3496 7,3865 % -0,83  
Frank 5,7336 5,7681 % -0,86  
Riyal 1,5162 1,5238 % -0,65  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.473 1.473 1,16  
Altın Gr. 270 270 -1,61  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -8,00  
Tam 1.781 1.826 -9,15  
Yarım 861 883 -4,43  
Çeyrek 432 442 -2,21  
Gümüş.Ons 17,09 17,11 0,06  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,01  
B. Petrol 61,27 61,27 -1,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru