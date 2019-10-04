***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.10.2019 18:44
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KLNMA.E payları 07/10/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 21/10/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790532
BIST
18:05103.464
En Yüksek
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|Açılış
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103.875
En Düşük
102.784
18:055,6944
En Yüksek
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|Açılış
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5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2556
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 275,50
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|Önceki Kapanış
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277,29
En Düşük
273,71