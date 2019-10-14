***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2019 13:09
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792917
BIST
15:2794.960
En Yüksek
|Değişim
|: -4,11%
|| -4.067,33
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
15:275,9356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0518
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9371
En Düşük
5,8895
15:276,5487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0563
|Açılış
|: 6,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
15:27284,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 3,09
|Açılış
|: 284,74
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12