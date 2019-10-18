***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2019 11:22
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793888
BIST
11:3098.397
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 3.500,91
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.474
En Düşük
98.002
11:305,7851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0407
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
11:306,4404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0479
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
11:30276,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -2,70
|Açılış
|: 276,78
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59