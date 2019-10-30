***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2019 10:02
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795286
BIST
14:3399.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -345,68
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.510
En Düşük
98.504
14:335,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0117
|Açılış
|: 5,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7223
14:336,3650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0120
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
14:33275,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,56
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|FENER
|16,21
|269.216.159
|% 14,56
|
|KLMSN
|13,20
|41.544.379
|% 12,72
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|SNPAM
|4,27
|3.215.879
|% 12,07
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|24,10
|6.291.178
|% -6,23
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,68
|481.938.195
|% -1,35
|
|ISFIN
|2,70
|463.066.453
|% -0,37
|
|GARAN
|9,34
|357.891.641
|% -1,37
|
|FENER
|16,21
|269.216.159
|% 14,56
|
|AKBNK
|7,03
|197.934.501
|% -0,99
|
|ISFIN
|2,70
|463.066.453
|% -0,37
|
|IHLGM
|0,73
|80.445.053
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,20
|52.386.698
|% -1,64
|
|THYAO
|11,68
|481.938.195
|% -1,35
|
|GARAN
|9,34
|357.891.641
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3624
|7,3993
|% 0,02
|
|Frank
|5,7483
|5,7829
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5229
|1,5305
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,59
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.817
|1.862
|3,90
|
|Yarım
|878
|901
|1,89
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,17
|61,17
|-0,42
|
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