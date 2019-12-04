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***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

04.12.2019 17:21
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***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [KLNMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801804


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 41,40 761.191 % 20,00  
MAALT 39,36 12.999.285 % 20,00  
YKSLN 6,48 264.268.461 % 20,00  
SMART 9,97 113.524.636 % 19,98  
FONET 6,67 53.853.437 % 19,96  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5147 7,5523 % 0,95  
Frank 5,7974 5,8324 % 0,05  
Riyal 1,5292 1,5368 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.474 1.474 -3,40  
Altın Gr. 273 273 0,07  
Cumhuriyet 1.807 1.834 1,00  
Tam 1.801 1.846 4,20  
Yarım 870 893 2,03  
Çeyrek 437 447 1,02  
Gümüş.Ons 16,89 16,94 -0,25  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 -0,02  
B. Petrol 62,73 62,73 1,91  
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