***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 0 26.299 0 0 522.318 160.293 0 1.417.287 0 1.417.287TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 0 123.842 0 94.358 0 94.358Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 0 123.842 0 94.358 0 94.358Yeni Bakiye500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 0 -3.185 0 0 522.318 284.135 0 1.511.645 0 1.511.645Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -740 0 0 0 37.738 0 0 0 0 359.664 396.662 0 396.662Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 0 401Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.294 -160.294 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.294 -160.294 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler850.000 1.983 0 206.074 0 -19 0 0 0 34.553 0 0 682.612 123.841 359.664 2.258.708 0 2.258.708Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER(1), (3) 230.014 1.437.878 1.667.892GARANTİ VE KEFALETLER14 0 14Teminat Mektupları14 0 14Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0Diğer Teminat Mektupları14 0 14Banka Kredileri0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0Akreditifler0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0Cirolar0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0Diğer Cirolar0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0TAAHHÜTLER(1), (3) 230.000 1.437.878 1.667.878Cayılamaz Taahhütler0 26.371 26.371Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 26.371 26.371Cayılabilir Taahhütler230.000 1.411.507 1.641.507Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri230.000 1.411.507 1.641.507Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0Diğer0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.819.706 36.920.783 39.740.489EMANET KIYMETLER7.277 131 7.408Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler7.277 0 7.277Tahsile Alınan Çekler0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 131 131Emanet Kıymet Alanlar0 0 0REHİNLİ KIYMETLER2.809.927 36.902.221 39.712.148Menkul Kıymetler0 0 0Teminat Senetleri19.353 3.547.434 3.566.787Emtia0 0 0Varant0 0 0Gayrimenkul2.193.249 23.685.598 25.878.847Diğer Rehinli Kıymetler298.282 7.882.836 8.181.118Rehinli Kıymet Alanlar299.043 1.786.353 2.085.396KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.502 18.431 20.933BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI3.049.720 38.358.661 41.408.381Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(1) 279.458Alınan Faizler771.920Ödenen Faizler-287.413Alınan Temettüler874Alınan Ücret ve Komisyonlar10.456Elde Edilen Diğer Kazançlar2.054Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar4.985Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-98.736Ödenen Vergiler-99.955Diğer(1) -24.727Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim(1) 200.689Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-19.021Bankalar Hesabındaki Net (Artış) AzalışKredilerdeki Net (Artış) Azalış-255.158Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-30.750Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)438.675Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) 66.943Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı(1) 480.147YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.282.500İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-7.919Elden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerElde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-506.506Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar153.299Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.042.864Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar121.546Diğer-64FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(1) 1.326.589Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit978.570Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışıİhraç Edilen Sermaye Araçları350.000Temettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-1.981DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) -7.250Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)516.986Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 1.623.557Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(3) 2.140.543Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)359.664DİĞER KAPSAMLI GELİRLER36.998Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-740Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-903Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler163Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar37.738Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri46.040Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.302TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)396.662Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)(1) 1.844.690 1.020.284 2.864.974Nakit ve Nakit Benzerleri1.380.393 755.229 2.135.622Nakit Değerler ve Merkez Bankası836 0 836Bankalar1.255.349 755.229 2.010.578Para Piyasalarından Alacaklar130.058 0 130.058Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-5.850 0 -5.850Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 78.032 78.032Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 78.032 78.032Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar464.297 187.023 651.320Devlet Borçlanma Senetleri446.149 174.794 620.943Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.037 0 8.037Diğer Finansal Varlıklar10.111 12.229 22.340Türev Finansal Varlıklar0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(2) 332.442 15.121.731 15.454.173Krediler493.880 14.181.755 14.675.635Kiralama İşlemlerinden Alacaklar70 0 70Faktoring Alacakları0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar51.576 939.976 991.552Devlet Borçlanma Senetleri51.576 939.976 991.552Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-213.084 0 -213.084SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(3) 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(4) 15.581 0 15.581İştirakler (Net)15.581 0 15.581Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler15.581 0 15.581Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5) 93.715 0 93.715MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(6) 909 0 909Şerefiye0 0 0Diğer909 0 909YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(7) 861 0 861CARİ VERGİ VARLIĞI(8) 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(9) 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(10) 9.276 29.982 39.258VARLIKLAR TOPLAMI2.297.474 16.171.997 18.469.471YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0ALINAN KREDİLER(2) 266 14.693.639 14.693.905PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 2.849 0 2.849İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 0 0 0Bonolar0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0Tahviller0 0 0FONLAR(5) 17.438 565 18.003Müstakrizlerin Fonları0 0 0Diğer17.438 565 18.003GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(7) 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(8) 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(9) 15.897 0 15.897KARŞILIKLAR(10) 17.430 0 17.430Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı17.428 0 17.428Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0Diğer Karşılıklar2 0 2CARİ VERGİ BORCU(11) 39.910 0 39.910ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(12) 27.145 0 27.145SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(13) 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(14) 0 1.284.794 1.284.794Krediler(13) 0 1.284.794 1.284.794Diğer Borçlanma Araçları0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(15) 20.973 89.857 110.830ÖZKAYNAKLAR(16) 2.256.312 2.396 2.258.708Ödenmiş Sermaye850.000 0 850.000Sermaye Yedekleri208.057 0 208.057Hisse Senedi İhraç Primleri1.983 0 1.983Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri206.074 0 206.074Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-19 0 -19Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler32.157 2.396 34.553Kar Yedekleri682.612 0 682.612Yasal Yedekler47.157 0 47.157Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler631.753 0 631.753Diğer Kar Yedekleri3.702 0 3.702Kar veya Zarar483.505 0 483.505Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı123.841 0 123.841Dönem Net Kâr veya Zararı359.664 0 359.664Azınlık Payları(17) 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.398.220 16.071.251 18.469.471Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 851.078 287.569Kredilerden Alınan Faizler566.303 180.620Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0Bankalardan Alınan Faizler188.640 57.678Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler27.628 12.194Menkul Değerlerden Alınan Faizler68.205 36.960Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar43.316 24.542İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler24.889 12.418Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri302 117FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -301.846 -99.394Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-300.282 -98.515Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-175 -25İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-1.375 -854Diğer Faiz Giderleri-14 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ549.232 188.175NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ9.547 2.201Alınan Ücret ve Komisyonlar10.456 2.379Gayri Nakdi Kredilerden195 4Diğer10.261 2.375Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-909 -178Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-909 -178TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 874 473TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 28.044 19.251Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)16.832 15.809Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-171 -225Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)11.383 3.667DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 15.745 11.952FAALİYET BRÜT KÂRI603.442 222.052BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -37.211 -21.673DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-4.799 3.729PERSONEL GİDERLERİ (-)-71.001 -26.590DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -27.423 -9.389NET FAALİYET KARI (ZARARI)463.008 168.129BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)463.008 168.129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -103.344 -38.160Cari Vergi Karşılığı(9) -101.000 -37.866Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.344 -294Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 359.664 129.969DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 359.664 129.969Grubun Karı (Zararı)359.664 129.969Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796227BIST