***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.10.2019 16:54
***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 21.10.2019 tarih ve BİAŞ-2-8204 sayılı yazısına istinaden,
Bankamız payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Bankamızın kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794104
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98.526
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97.172
18:055,8512
En Yüksek
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|Açılış
|: 5,8270
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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280,40
En Düşük
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