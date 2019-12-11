***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 15 yıl vadeli 200 milyon USD tutarında finansman sağlamıştır. Finansmana ilişkin kredi anlaşması 11 Aralık 2019 tarihinde imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802975BIST