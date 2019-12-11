***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2019 10:43
***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 15 yıl vadeli 200 milyon USD tutarında finansman sağlamıştır. Finansmana ilişkin kredi anlaşması 11 Aralık 2019 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802975
BIST
14:48108.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 24,99
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
14:485,8095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 5,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8135
En Düşük
5,7958
14:486,4389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4467
En Düşük
6,4280
14:48273,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,44
|Açılış
|: 273,89
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,19
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.397.089
|% 20,00
|
|RYSAS
|3,61
|47.579.603
|% 13,17
|
|PSDTC
|8,25
|5.740.661
|% 11,94
|
|PSDTC
|8,25
|5.740.661
|% 11,94
|
|PSDTC
|8,25
|5.740.661
|% 11,94
|
|FORMT
|4,40
|26.497
|% -14,89
|
|SMART
|7,65
|4.467.815
|% -10,53
|
|UZERB
|2,66
|117.818
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|132.063
|% -9,62
|
|BASCM
|2,35
|14.879
|% -9,27
|
|THYAO
|13,71
|418.394.654
|% 0,00
|
|VESTL
|13,09
|346.302.041
|% 7,74
|
|PGSUS
|80,75
|222.858.438
|% 3,13
|
|PAPIL
|8,15
|204.720.037
|% 7,38
|
|ASELS
|19,22
|164.316.398
|% -0,62
|
|KARSN
|1,54
|116.840.517
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,49
|113.311.425
|% -1,32
|
|ODAS
|2,15
|133.036.845
|% 3,86
|
|CEMAS
|1,51
|79.837.231
|% 2,72
|
|ISFIN
|3,12
|156.547.494
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6130
|7,6512
|% -0,29
|
|Frank
|5,8732
|5,9086
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5436
|1,5513
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,08
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,38
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.843
|-1,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-0,47
|
|Yarım
|873
|896
|-0,22
|
|Çeyrek
|438
|448
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,50
|