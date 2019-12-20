***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız, Alman Hükümeti katkısı ile birlikte Alman Kalkınma Bankası'ndan (KfW) güneş enerjisi projeleri ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ikrazı ile 40 yıl vadeli 45 milyon EUR tutarında finansman sağlamıştır. Finansmana ilişkin kredi anlaşması 20 Aralık 2019 tarihinde imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804593BIST