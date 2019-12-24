***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2019 09:53
***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın kurucusu olduğu Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak ve toplam 750.000.000,00 TL büyüklüğünde olan "Bölgesel Kalkınma Fonu" ve "Teknoloji ve İnovasyon Fonu"na ilişkin Protokol Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bugün imzalanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804915
BIST
11:31113.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.064,38
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.282
En Düşük
112.783
11:315,9482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
11:316,6043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
11:31285,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,89
|Açılış
|: 285,10
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,38
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|4,60
|1.150
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.235.776
|% 14,99
|
|SANEL
|4,65
|60
|% 14,81
|
|ISBTR
|25.200,20
|151.201
|% 14,55
|
|FONET
|7,87
|32.104.438
|% 11,32
|
|BMELK
|1,27
|33.238
|% -9,93
|
|MTRYO
|6,70
|26.461
|% -9,46
|
|ITTFH
|4,09
|37.857.922
|% -9,11
|
|UZERB
|2,51
|21.797
|% -7,72
|
|HALKS
|1,83
|8.198
|% -6,15
|
|THYAO
|13,95
|329.311.880
|% 1,23
|
|ISCTR
|6,27
|215.523.272
|% 1,29
|
|IPEKE
|8,19
|212.315.593
|% 4,20
|
|PETKM
|3,75
|207.574.116
|% 0,81
|
|SISE
|5,34
|177.673.666
|% 1,52
|
|ZOREN
|1,80
|163.408.648
|% 2,86
|
|IHLGM
|1,12
|87.320.767
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,50
|90.795.202
|% -1,32
|
|IEYHO
|0,65
|36.649.530
|% 10,17
|
|PETKM
|3,75
|207.574.116
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6694
|7,7078
|% -0,10
|
|Frank
|6,0307
|6,0670
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5807
|1,5886
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|5,16
|
|Altın Gr.
|285
|285
|1,02
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,11
|