***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın kurucusu olduğu Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak ve toplam 750.000.000,00 TL büyüklüğünde olan "Bölgesel Kalkınma Fonu" ve "Teknoloji ve İnovasyon Fonu"na ilişkin Protokol Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bugün imzalanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804915BIST