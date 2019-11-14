***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.08.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 350.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'den 850.000.000 TL'ye çıkartılması sonucunda elde edilen fonun kullanımına ilişkin Bankamız Denetim Komitesi'nin İkinci Raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798918BIST