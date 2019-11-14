***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.11.2019 16:07
***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 350.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'den 850.000.000 TL'ye çıkartılması sonucunda elde edilen fonun kullanımına ilişkin Bankamız Denetim Komitesi'nin İkinci Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798918
BIST
18:05103.781
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -1.047,60
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.309
18:055,7540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0162
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
18:056,3426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
18:05272,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 1,94
|Açılış
|: 272,04
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,68
|106.797.397
|% 19,64
|
|KLNMA
|38,56
|16.643.065
|% 14,97
|
|EUYO
|1,23
|29.916.259
|% 14,95
|
|RYGYO
|2,31
|23.104.969
|% 11,59
|
|PINSU
|2,27
|29.074.918
|% 11,27
|
|METRO
|2,31
|143.043.376
|% -19,79
|
|METAL
|0,90
|76.798
|% -10,00
|
|AYEN
|2,84
|26.030.438
|% -6,89
|
|MEPET
|1,76
|20.275.128
|% -6,38
|
|SEKUR
|3,97
|10.553.016
|% -5,70
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|GARAN
|9,74
|503.897.766
|% -2,11
|
|ASELS
|18,96
|481.956.990
|% -1,66
|
|PGSUS
|74,70
|395.252.688
|% -1,71
|
|HALKB
|5,69
|343.821.993
|% -4,21
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|KRDMD
|2,30
|334.482.892
|% -2,95
|
|ISFIN
|2,72
|249.257.339
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|105.786.148
|% -1,54
|
|PETKM
|3,64
|286.239.569
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3800
|7,4171
|% 0,35
|
|Frank
|5,8023
|5,8372
|% 0,40
|
|Riyal
|1,5293
|1,5370
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|7,69
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,94
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,74
|62,74
|0,37
|