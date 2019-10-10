***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAYRETTİN DEMİRCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hazine Müsteşar Yardımcısı - Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilHAKAN ERTÜRK 13.12.2018 Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Yönetim Kurulu Üyesi T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili - Ücretlendirme Komitesi BaşkanıİBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ADFIAP Yönetim Kurulu Üyesi- T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilYALÇIN YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür V. Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Başkan VekiliSALİM CAN KARAŞIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Astra Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çemtaş Makina San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Ücretlendirme Komitesi ÜyesiKEMAL ÇAĞATAY İMİRGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü V. Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Üyesi- Ücretlendirme Komitesi ÜyesiTURGAY GEÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Evet Bağımsız Üye HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAYRETTİN DEMİRCAN Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hazine Müsteşar Yardımcısı -Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN ERTÜRK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan VekiliİBRAHİM HALİL ÖZTOP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ADFIAP Yönetim Kurulu Üyesi- T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu ÜyesiYALÇIN YÜKSEL Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığl Kamu Finansmanı Genel Müdür V.SALİM CAN KARAŞIKLI Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Astra Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çemtaş Makina San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.KEMAL ÇAĞATAY İMİRGİ Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü V.TURGAY GEÇER Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim ÜyesiZEKAİ IŞILDAR Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vkl.SATI BALCI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı- Genel Müdür Yardımcısı V.- Daire Başkanı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye MemuruUFUK BALA YÜCEL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiSEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiÖZGÜR MARAŞ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiEMİNE ÖZLEM CİNEMRE Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuruhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792160BIST