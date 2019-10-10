***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.10.2019 15:46
***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAYRETTİN DEMİRCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hazine Müsteşar Yardımcısı - Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
HAKAN ERTÜRK 13.12.2018 Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Yönetim Kurulu Üyesi T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili - Ücretlendirme Komitesi Başkanı
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ADFIAP Yönetim Kurulu Üyesi- T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
YALÇIN YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür V. Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Başkan Vekili
SALİM CAN KARAŞIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Astra Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çemtaş Makina San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Ücretlendirme Komitesi Üyesi
KEMAL ÇAĞATAY İMİRGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü V. Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Üyesi- Ücretlendirme Komitesi Üyesi
TURGAY GEÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAYRETTİN DEMİRCAN Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hazine Müsteşar Yardımcısı -Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN ERTÜRK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili
İBRAHİM HALİL ÖZTOP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ADFIAP Yönetim Kurulu Üyesi- T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi
YALÇIN YÜKSEL Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığl Kamu Finansmanı Genel Müdür V.
SALİM CAN KARAŞIKLI Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Astra Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çemtaş Makina San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
KEMAL ÇAĞATAY İMİRGİ Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü V.
TURGAY GEÇER Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi
ZEKAİ IŞILDAR Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vkl.
SATI BALCI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı- Genel Müdür Yardımcısı V.- Daire Başkanı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru
UFUK BALA YÜCEL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
SEÇİL KIZILKAYA YILDIZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ÖZGÜR MARAŞ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
EMİNE ÖZLEM CİNEMRE Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı T.H.Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tasfiye Memuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792160
BIST