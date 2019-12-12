***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLNMA*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAYRETTİN DEMİRCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hazine Müsteşar Yardımcısı - Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilHAKAN ERTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Yönetim Kurulu Üyesi T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Evet - Bağımsız Üye Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiİBRAHİM HALİL ÖZTOP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ADFIAP Yönetim Kurulu Üyesi- T.H. Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Türkiye Yatırım İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilSALİM CAN KARAŞIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi - Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Astra Yapı ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çemtaş Makina San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Ücretlendirme Komitesi ÜyesiKEMAL ÇAĞATAY İMİRGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü V. Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Üyesi- Ücretlendirme Komitesi ÜyesiTURGAY GEÇER 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan VekiliMURAT ZAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.11.2019 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür V. Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803194BIST