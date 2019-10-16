***KOCFN* *ALNTF* *ZORLF* *AKTIF* *VAKVK* *GARAN* *BRKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***KOCFN******ALNTF******ZORLF******AKTIF******VAKVK******GARAN******BRKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, ALNTF, BRKT, GARAN, KOCFN, VAKVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK5FE1915 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/10/2019 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFE1935 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2019 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE1929 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/10/2019 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE1929 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE1945 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/10/2019 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE1945 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK1913 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANE1946 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2019 İtfaKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF72127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1921 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/10/2019 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1921 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1962 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/10/2019 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1962 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1970 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/10/2019 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1970 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1988 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/10/2019 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1988 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12010 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32018 FİNANSMAN BONOSU 16/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793526BIST