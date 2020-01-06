***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1670 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.10.2019İhraç Tavanı Tutarı 675.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.12.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.12.2020Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraççı Başvuru Formu.pdfEK: 2 675 Mio TL_İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807875BIST