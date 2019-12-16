***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.12.2019 16:15
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 3.KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü
16:21111.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 672,25
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.441
En Düşük
110.234
16:215,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0356
|Açılış
|: 5,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8541
En Düşük
5,8018
16:216,5202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0565
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5252
En Düşük
6,4603
16:21277,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 1,95
|Açılış
|: 277,93
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,01
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|17.002.525
|% 20,00
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,59
|57.751.493
|% 16,50
|
|ADNAC
|2,51
|115.522.527
|% 15,67
|
|ADANA
|8,49
|12.790.503
|% 13,65
|
|BALAT
|0,53
|97.962
|% -8,62
|
|UZERB
|2,41
|73.514
|% -8,37
|
|KERVN
|0,56
|537.523
|% -8,20
|
|FRIGO
|11,98
|206.192
|% -7,06
|
|SELGD
|2,17
|59.124
|% -6,47
|
|THYAO
|13,94
|959.516.293
|% 0,87
|
|KRDMD
|2,54
|415.360.626
|% 2,01
|
|ASELS
|19,53
|356.852.698
|% -0,10
|
|GARAN
|10,94
|286.761.015
|% -0,36
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|KRDMD
|2,54
|415.360.626
|% 2,01
|
|ALBRK
|1,35
|184.398.006
|% 5,47
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|GSRAY
|2,43
|244.346.682
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,51
|130.162.361
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7893
|7,8284
|% 0,72
|
|Frank
|5,9289
|5,9646
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5550
|1,5628
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|0,21
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,64
|
|Cumhuriyet
|1.838
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.829
|1.875
|13,28
|
|Yarım
|884
|907
|6,42
|
|Çeyrek
|443
|453
|3,21
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,04
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,20
|