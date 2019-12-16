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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.12.2019 16:15
GÜNCEL HABERLER



***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 3.KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü



uzmanpara Gündemi
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Açılış :  110.674  
Önceki Kapanış :  110.477  
En Yüksek
111.441 En Düşük
110.234
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UNYEC 4,86 17.002.525 % 20,00  
GUSGR 2,43 247.591.237 % 19,70  
BOLUC 4,59 57.751.493 % 16,50  
ADNAC 2,51 115.522.527 % 15,67  
ADANA 8,49 12.790.503 % 13,65  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7893 7,8284 % 0,72  
Frank 5,9289 5,9646 % 0,78  
Riyal 1,5550 1,5628 % 0,64  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.477 0,21  
Altın Gr. 278 278 1,64  
Cumhuriyet 1.838 1.865 18,00  
Tam 1.829 1.875 13,28  
Yarım 884 907 6,42  
Çeyrek 443 453 3,21  
Gümüş.Ons 17,01 17,05 0,08  
Gümüş Gr. 3,20 3,21 0,04  
B. Petrol 65,42 65,42 0,20  
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