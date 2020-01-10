***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/01/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih02/03/2020Saati11:30AdresiNakkaştepe Azizbey Sokak No 1 Kuzguncuk/Üsküdar/İstanbulGündemAşağıda belirtilmiştir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarKOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 02.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun okunması,4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklerin onaylanması,6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7. 2019 yılı kar-zarar hakkında Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8. Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Üyelerinin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 10. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi9. Gündemin 8'inci maddesinin verilen karara uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,10. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2020 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi,11. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması,12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,13. Dilek ve görüşler.(Gündemin 8. Maddesindeki ana sözleşme değişikliği kapsamında, şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 8‘den 10'a çıkarılması Genel Kurul'a önerilecektir).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811940BIST