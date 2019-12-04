***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKCTY32015 ISIN kodlu 50.000.000 TL tutarındaki tahvilin 11.kupon ödemesi ve 12.kupon faiz oranı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 04.03.2020Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,12Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKCTY32015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2016Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Yoktur.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.06.2017 06.06.2017 07.06.2017 3,12 1.560.000 Evet2 06.09.2017 05.09.2017 06.09.2017 3,07 1.535.000 Evet3 06.12.2017 05.12.2017 06.12.2017 3,2 1.600.000 Evet4 07.03.2018 06.03.2018 07.03.2018 3,62 1.810.000 Evet5 06.06.2018 05.06.2018 06.06.2018 3,55 1.775.000 Evet6 05.09.2018 04.09.2018 05.09.2018 4,55 2.275.000 Evet7 05.12.2018 04.12.2018 05.12.2018 6 3.000.000 Evet8 06.03.2019 05.03.2019 06.03.2019 5,1 2.550.000 Evet9 03.06.2019 31.05.2019 03.06.2019 4,8 2.400.000 Evet10 04.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 6,23 3.115.000 Evet11 04.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 4,25 17,05 18,16 2.125.000 Evet12 04.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 3,33 13,36 14,06 1.665.000Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.03.2020 03.03.2020 04.03.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarTRSKCTY32015 ISIN kodlu tahvilin 2.125.000 TL tutarındaki 11.Kupon ödemesi 04.12.2019 tarihinde yapılmıştır. 04 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek 12.kupon ödemesinin faiz oranı %3,33 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu dönemsel faiz oranının işaret ettiği yıllık basit faiz oranı % 13,36 yıllık bileşik faiz oranı % 14,06 olmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801754BIST