***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKCTY62012 ISIN kodlu 50.000.000 TL tutarındaki tahvilin 5. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 11.06.2020Vade (Gün Sayısı) 1.092Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,68Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,40Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKCTY62012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.04.2017Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2017Vade Başlangıç Tarihi 15.06.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 6,68 3.340.000 Evet2 13.06.2018 12.06.2018 13.06.2018 6,64 3.320.000 Evet3 13.12.2018 12.12.2018 13.12.2018 6,72 3.360.000 Evet4 13.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 6,68 3.339.999,99 Evet5 12.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 6,68 3.340.000 Evet6 11.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 6,68 3.340.000Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 50.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKCTY62012 ISIN kodlu tahvilin 3.340.000 TL tutarındaki 5. Kupon ödemesi 12.12.2019 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803154BIST