***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.12.2019 11:47
***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKCTY62012 ISIN kodlu 50.000.000 TL tutarındaki tahvilin 5. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,68
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKCTY62012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.04.2017
Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2017
Vade Başlangıç Tarihi 15.06.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 6,68 3.340.000 Evet
2 13.06.2018 12.06.2018 13.06.2018 6,64 3.320.000 Evet
3 13.12.2018 12.12.2018 13.12.2018 6,72 3.360.000 Evet
4 13.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 6,68 3.339.999,99 Evet
5 12.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 6,68 3.340.000 Evet
6 11.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 6,68 3.340.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 50.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSKCTY62012 ISIN kodlu tahvilin 3.340.000 TL tutarındaki 5. Kupon ödemesi 12.12.2019 tarihinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803154
BIST