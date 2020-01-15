***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilİBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilALP ÖNDER ÖZPAMUKÇU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyePAUL ANTHONY MOORE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilSANDRA DR.DEMBECK Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye DeğilTHIERRY DOMINIQUE GERARD GARNIER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilBERNARD LADISLAS BOT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813083BIST