***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2019 06:30
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 3.871.452.535 2.775.784.979 1.285.472.865 1.237.485.006
Satışların Maliyeti
15 -3.111.371.884 -2.169.520.485 -1.051.112.654 -959.206.734
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
760.080.651 606.264.494 234.360.211 278.278.272
BRÜT KAR (ZARAR)
760.080.651 606.264.494 234.360.211 278.278.272
Genel Yönetim Giderleri
-167.023.883 -101.570.781 -64.943.317 -41.135.899
Pazarlama Giderleri
-153.802.848 -104.884.700 -48.851.601 -42.610.943
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.823.510 -5.600.704 -3.227.431 -1.744.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 100.699.078 133.248.302 30.284.196 71.841.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -59.737.736 -33.785.209 -35.468.540 -14.575.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
473.391.752 493.671.402 112.153.518 250.053.365
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 4.195.715 6.906.576 1.443.547 3.355.289
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -360.209 -829.960 -134.251 -415.228
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
477.227.258 499.748.018 113.462.814 252.993.426
Finansman Gelirleri
19 3.740.588 85.017.246 22.392.223 76.095.508
Finansman Giderleri
19 -106.296.875 -227.643.260 -40.719.582 -161.569.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
374.670.971 357.122.004 95.135.455 167.518.994
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-73.944.909 -67.130.757 -13.438.046 -32.867.251
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -61.835.811 -35.454.578 -10.340.026 -3.559.278
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -12.109.098 -31.676.179 -3.098.020 -29.307.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
300.726.062 289.991.247 81.697.409 134.651.743
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24 -83.927 128.716 -23.970 101.820
DÖNEM KARI (ZARARI)
300.642.135 290.119.963 81.673.439 134.753.563
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.997.438 32.123.875 4.220.554 12.505.572
Ana Ortaklık Payları
268.644.697 257.996.088 77.452.885 122.247.991
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
bin adet hisse senedi TL 13,81000000 13,26000000 3,98000000 6,28000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
bin adet hisse senedi TL 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
567.114.442 202.989.466
Dönem Karı (Zararı)
300.642.133 290.119.963
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
300.726.063 289.991.247
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-83.930 128.716
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
444.178.615 696.897.678
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
150.217.548 99.128.566
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
309.614 2.653.952
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
309.614 2.653.952
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.594.705 18.647.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.482.680 18.647.119
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.112.025 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
65.424.827 32.060.528
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.701.060 -2.583.348
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
88.569.217 44.652.988
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-42.386.498 11.754.850
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22.943.168 -21.763.962
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
138.000.276 467.854.934
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.805.400
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10.805.400
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
73.944.909 67.130.757
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.110 -1.383.578
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13.110 -1.383.578
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
673.626 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-143.279.550 -736.957.680
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.998.205 -453.911.023
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.023.439 -14.572.298
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-192.967.364 -642.946.092
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.820.233 -14.137.689
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.815.076 306.829.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.055.958 -3.104.894
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.061.164 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.905.694 6.411.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.456.309 78.472.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-54.637.368 -34.986.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
64.093.677 113.458.607
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
601.541.198 250.059.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -4.294.687
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.942.900 -42.775.808
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
7.516.144 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.141.258.112 -632.244.483
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-998.945.742 -483.999.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.843.577 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.843.577 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-150.857.007 -148.244.484
Alınan Faiz
3.701.060
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
719.716.116 503.704.313
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
903.309.006 774.111.711
Kredilerden Nakit Girişleri
903.309.006 774.111.711
Ödenen Temettüler
-68.085.177 -66.884.933
Ödenen Faiz
-86.651.563 -170.726.188
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-28.856.150 -32.796.277
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.572.446 74.449.296
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.745.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.572.446 83.194.425
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
130.801.662 15.561.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
276.374.108 98.756.307
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 276.374.108 130.801.662
Finansal Yatırımlar
72 86.617
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
72 86.617
Ticari Alacaklar
896.808.026 829.674.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 43.204.199 68.899.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 853.603.827 760.775.239
Diğer Alacaklar
8 49.533.600 15.365.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 49.533.600 15.365.854
Türev Araçlar
23 13.354.172 2.678.327
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
23 13.354.172 2.678.327
Stoklar
9 1.264.542.390 1.047.581.862
Peşin Ödenmiş Giderler
34.299.120 15.108.621
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34.299.120 15.108.621
Diğer Dönen Varlıklar
59.020.795 92.996.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
59.020.795 92.996.136
ARA TOPLAM
2.593.932.283 2.134.294.022
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
6.704.315 14.220.459
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.600.636.598 2.148.514.481
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
548.476 528.396
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
548.476 528.396
Diğer Alacaklar
8 29.952.972 31.543.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 29.952.972 31.543.902
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 123.568.981 114.874.106
Maddi Duran Varlıklar
10 2.065.460.904 1.939.572.181
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 80.537.299 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.475.969.028 464.855.686
Şerefiye
13 1.181.036.363 171.912.390
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
294.932.665 292.943.296
Peşin Ödenmiş Giderler
2.311.010 2.255.759
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.311.010 2.255.759
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 51.929.646 72.659.987
Diğer Duran Varlıklar
63.963.396 55.382.019
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
63.963.396 55.382.019
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.894.241.712 2.681.672.036
TOPLAM VARLIKLAR
6.494.878.310 4.830.186.517
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.283.543.000 952.562.339
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 84.288.199 41.932.689
Ticari Borçlar
620.539.388 572.368.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11.540.676 8.542.272
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
608.998.712 563.826.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.868.553 10.812.595
Diğer Borçlar
8 50.156.190 22.853.343
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 50.156.190 22.853.343
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.281.073 9.186.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.281.073 9.186.767
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 25.172.539 2.809.289
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.669.316 31.201.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
41.669.316 31.153.281
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
48.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
51.027.753 35.694.664
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
51.027.753 35.694.664
ARA TOPLAM
2.177.546.011 1.679.421.541
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
2.919.676 4.273.745
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.180.465.687 1.683.695.286
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.242.095.888 524.785.306
Diğer Borçlar
8 12.830.700 20.122.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.830.700 20.122.592
Uzun Vadeli Karşılıklar
82.775.064 72.284.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
78.779.327 68.296.647
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.995.737 3.988.351
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
274.393.994 190.384.367
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31.652.770 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31.652.770 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.643.748.416 807.577.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.824.214.103 2.491.272.549
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.114.559.696 1.834.894.539
Ödenmiş Sermaye
194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-23.739.578 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.945.844 37.145.368
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.945.844 37.145.368
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.081.253 -2.881.729
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.027.097 40.027.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
678.423.956 575.379.217
Yabancı Para Çevrim Farkları
676.174.130 576.104.345
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.519.977 -454.977
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.519.977 -454.977
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
122.445.409 69.754.663
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
775.257.436 603.575.651
Net Dönem Karı veya Zararı
268.644.697 292.457.708
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
556.104.511 504.019.429
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.670.664.207 2.338.913.968
TOPLAM KAYNAKLAR
6.494.878.310 4.830.186.517
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -8.852.082 0 289.264.396 11.635 11.635 -270.151 54.948.350 520.164.823 165.102.073 685.266.896 1.276.950.976 371.020.900 1.647.971.876
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14.806.313 150.295.760 -165.102.073 -14.806.313 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.275.921 34.699.687 263.487.372 4.807.160 4.807.160 0 257.996.088 257.996.088 559.714.386 241.510.769 801.225.155
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-66.884.932 0 -66.884.932 -66.884.932 -32.796.277 -99.681.209
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -10.128.003 34.699.687 552.751.768 4.818.795 4.818.795 -270.151 69.754.663 603.575.651 257.996.088 861.571.739 1.769.780.430 579.735.392 2.349.515.822
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 896.033.359 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968
Transferler
52.690.746 239.766.962 -292.457.708 74.664.889 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-199.524 0 100.069.785 2.974.954 2.974.954 0 268.644.697 268.644.697 347.750.334 80.941.232 428.691.566
Kar Payları
-68.085.177 0 -68.085.177 -68.085.177 -28.856.150 -96.941.327
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.739.578 -23.739.578 -23.739.578
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -23.739.578 -3.081.253 40.027.097 676.174.130 2.519.977 2.519.977 -270.151 122.445.409 775.257.436 268.644.697 1.043.902.133 2.114.559.696 556.104.511 2.670.664.207
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
300.642.135 290.119.963 81.673.439 134.753.563
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-199.524 33.423.766 0 -1.370.227
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-255.800 -1.635.796 0 -1.753.679
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 34.699.687 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
56.276 359.875 383.452
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
383.452
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
56.276 359.875
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
128.248.955 477.681.426 -51.853.346 260.752.072
Yabancı Para Çevrim Farkları
125.274.001 472.874.266 -53.007.059 260.557.190
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.814.044 6.147.389 1.570.136 234.212
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.814.044 6.147.389 1.570.136 234.212
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-839.090 -1.340.229 -416.423 -39.330
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-839.090 -1.340.229 -416.423 -39.330
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.049.431 511.105.192 -51.853.346 259.381.845
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
428.691.566 801.225.155 29.820.093 394.135.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
80.941.233 241.510.768 -4.640.624 151.709.771
Ana Ortaklık Payları
347.750.333 559.714.387 34.460.717 242.425.637
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796264
BIST