***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.871.452.535 2.775.784.979 1.285.472.865 1.237.485.006Satışların Maliyeti15 -3.111.371.884 -2.169.520.485 -1.051.112.654 -959.206.734TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)760.080.651 606.264.494 234.360.211 278.278.272BRÜT KAR (ZARAR)760.080.651 606.264.494 234.360.211 278.278.272Genel Yönetim Giderleri-167.023.883 -101.570.781 -64.943.317 -41.135.899Pazarlama Giderleri-153.802.848 -104.884.700 -48.851.601 -42.610.943Araştırma ve Geliştirme Giderleri-6.823.510 -5.600.704 -3.227.431 -1.744.335Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 100.699.078 133.248.302 30.284.196 71.841.488Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -59.737.736 -33.785.209 -35.468.540 -14.575.218ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)473.391.752 493.671.402 112.153.518 250.053.365Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 4.195.715 6.906.576 1.443.547 3.355.289Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -360.209 -829.960 -134.251 -415.228FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)477.227.258 499.748.018 113.462.814 252.993.426Finansman Gelirleri19 3.740.588 85.017.246 22.392.223 76.095.508Finansman Giderleri19 -106.296.875 -227.643.260 -40.719.582 -161.569.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)374.670.971 357.122.004 95.135.455 167.518.994Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-73.944.909 -67.130.757 -13.438.046 -32.867.251Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -61.835.811 -35.454.578 -10.340.026 -3.559.278Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -12.109.098 -31.676.179 -3.098.020 -29.307.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)300.726.062 289.991.247 81.697.409 134.651.743DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24 -83.927 128.716 -23.970 101.820DÖNEM KARI (ZARARI)300.642.135 290.119.963 81.673.439 134.753.563Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar31.997.438 32.123.875 4.220.554 12.505.572Ana Ortaklık Payları268.644.697 257.996.088 77.452.885 122.247.991Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi TL 13,81000000 13,26000000 3,98000000 6,28000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi TL 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI567.114.442 202.989.466Dönem Karı (Zararı)300.642.133 290.119.963Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)300.726.063 289.991.247Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-83.930 128.716Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler444.178.615 696.897.678Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler150.217.548 99.128.566Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler309.614 2.653.952Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler309.614 2.653.952Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.594.705 18.647.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.482.680 18.647.119Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.112.025 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler65.424.827 32.060.528Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.701.060 -2.583.348Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler88.569.217 44.652.988Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-42.386.498 11.754.850Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22.943.168 -21.763.962Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler138.000.276 467.854.934Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10.805.400Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10.805.400Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler73.944.909 67.130.757Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13.110 -1.383.578Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler13.110 -1.383.578Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler673.626 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-143.279.550 -736.957.680Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51.998.205 -453.911.023Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler34.023.439 -14.572.298Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-192.967.364 -642.946.092Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-17.820.233 -14.137.689Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.815.076 306.829.864Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.055.958 -3.104.894Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.061.164 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.905.694 6.411.923İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.456.309 78.472.529Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-54.637.368 -34.986.078Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)64.093.677 113.458.607Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları601.541.198 250.059.961Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -4.294.687Vergi İadeleri (Ödemeleri)-41.942.900 -42.775.808Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları7.516.144 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.141.258.112 -632.244.483İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-998.945.742 -483.999.999Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.843.577 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.843.577 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-150.857.007 -148.244.484Alınan Faiz3.701.060FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI719.716.116 503.704.313Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri903.309.006 774.111.711Kredilerden Nakit Girişleri903.309.006 774.111.711Ödenen Temettüler-68.085.177 -66.884.933Ödenen Faiz-86.651.563 -170.726.188Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-28.856.150 -32.796.277YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.572.446 74.449.296Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.745.129NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)145.572.446 83.194.425DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ130.801.662 15.561.882DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ276.374.108 98.756.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 276.374.108 130.801.662Finansal Yatırımlar72 86.617Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar72 86.617Ticari Alacaklar896.808.026 829.674.943İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 43.204.199 68.899.704İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 853.603.827 760.775.239Diğer Alacaklar8 49.533.600 15.365.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 49.533.600 15.365.854Türev Araçlar23 13.354.172 2.678.327Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar23 13.354.172 2.678.327Stoklar9 1.264.542.390 1.047.581.862Peşin Ödenmiş Giderler34.299.120 15.108.621İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler34.299.120 15.108.621Diğer Dönen Varlıklar59.020.795 92.996.136İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar59.020.795 92.996.136ARA TOPLAM2.593.932.283 2.134.294.022Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar6.704.315 14.220.459TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.600.636.598 2.148.514.481DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar548.476 528.396Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar548.476 528.396Diğer Alacaklar8 29.952.972 31.543.902İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 29.952.972 31.543.902Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 123.568.981 114.874.106Maddi Duran Varlıklar10 2.065.460.904 1.939.572.181Kullanım Hakkı Varlıkları11 80.537.299 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.475.969.028 464.855.686Şerefiye13 1.181.036.363 171.912.390Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar294.932.665 292.943.296Peşin Ödenmiş Giderler2.311.010 2.255.759İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.311.010 2.255.759Ertelenmiş Vergi Varlığı20 51.929.646 72.659.987Diğer Duran Varlıklar63.963.396 55.382.019İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar63.963.396 55.382.019TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.894.241.712 2.681.672.036TOPLAM VARLIKLAR6.494.878.310 4.830.186.517KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.283.543.000 952.562.339Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 84.288.199 41.932.689Ticari Borçlar620.539.388 572.368.514İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11.540.676 8.542.272İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar608.998.712 563.826.242Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14.868.553 10.812.595Diğer Borçlar8 50.156.190 22.853.343İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 50.156.190 22.853.343Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.281.073 9.186.767İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.281.073 9.186.767Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 25.172.539 2.809.289Kısa Vadeli Karşılıklar41.669.316 31.201.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar41.669.316 31.153.281Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar48.060Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler51.027.753 35.694.664İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler51.027.753 35.694.664ARA TOPLAM2.177.546.011 1.679.421.541Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler2.919.676 4.273.745TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.180.465.687 1.683.695.286UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.242.095.888 524.785.306Diğer Borçlar8 12.830.700 20.122.592İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 12.830.700 20.122.592Uzun Vadeli Karşılıklar82.775.064 72.284.998Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar78.779.327 68.296.647Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar3.995.737 3.988.351Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü274.393.994 190.384.367Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler31.652.770 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler31.652.770 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.643.748.416 807.577.263TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.824.214.103 2.491.272.549ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.114.559.696 1.834.894.539Ödenmiş Sermaye194.529.076 194.529.076Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.052.856 62.052.856Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-23.739.578 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)36.945.844 37.145.368Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.945.844 37.145.368Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.081.253 -2.881.729Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.027.097 40.027.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)678.423.956 575.379.217Yabancı Para Çevrim Farkları676.174.130 576.104.345Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)2.519.977 -454.977Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2.519.977 -454.977Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler122.445.409 69.754.663Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları775.257.436 603.575.651Net Dönem Karı veya Zararı268.644.697 292.457.708Kontrol Gücü Olmayan Paylar556.104.511 504.019.429TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.670.664.207 2.338.913.968TOPLAM KAYNAKLAR6.494.878.310 4.830.186.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -8.852.082 0 289.264.396 11.635 11.635 -270.151 54.948.350 520.164.823 165.102.073 685.266.896 1.276.950.976 371.020.900 1.647.971.876Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler14.806.313 150.295.760 -165.102.073 -14.806.313 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.275.921 34.699.687 263.487.372 4.807.160 4.807.160 0 257.996.088 257.996.088 559.714.386 241.510.769 801.225.155Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-66.884.932 0 -66.884.932 -66.884.932 -32.796.277 -99.681.209Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarBileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -10.128.003 34.699.687 552.751.768 4.818.795 4.818.795 -270.151 69.754.663 603.575.651 257.996.088 861.571.739 1.769.780.430 579.735.392 2.349.515.822Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 896.033.359 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968Transferler52.690.746 239.766.962 -292.457.708 74.664.889 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-199.524 0 100.069.785 2.974.954 2.974.954 0 268.644.697 268.644.697 347.750.334 80.941.232 428.691.566Kar Payları-68.085.177 0 -68.085.177 -68.085.177 -28.856.150 -96.941.327Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-23.739.578 -23.739.578 -23.739.578Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -23.739.578 -3.081.253 40.027.097 676.174.130 2.519.977 2.519.977 -270.151 122.445.409 775.257.436 268.644.697 1.043.902.133 2.114.559.696 556.104.511 2.670.664.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)300.642.135 290.119.963 81.673.439 134.753.563DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-199.524 33.423.766 0 -1.370.227Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-255.800 -1.635.796 0 -1.753.679Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 34.699.687 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler56.276 359.875 383.452Dönem Vergi (Gideri) Geliri383.452Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri56.276 359.875Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar128.248.955 477.681.426 -51.853.346 260.752.072Yabancı Para Çevrim Farkları125.274.001 472.874.266 -53.007.059 260.557.190Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.814.044 6.147.389 1.570.136 234.212Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)3.814.044 6.147.389 1.570.136 234.212Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-839.090 -1.340.229 -416.423 -39.330Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-839.090 -1.340.229 -416.423 -39.330DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)128.049.431 511.105.192 -51.853.346 259.381.845TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)428.691.566 801.225.155 29.820.093 394.135.408Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar80.941.233 241.510.768 -4.640.624 151.709.771Ana Ortaklık Payları347.750.333 559.714.387 34.460.717 242.425.637http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796264BIST