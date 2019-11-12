***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
12.11.2019 18:27
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/04/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 3.çeyrek sonuçlarıyla birlikte, otomotiv ve lastik güçlendirme sektörlerindeki daralma ve güçlü Türk Lirasının finansallarımızdaki etkilerini gösterebilmek amacıyla, 2019 yılı beklentileri revize edilmiştir. Güncellenen 2019 yılı beklentilerimizin içerisinde 24 Temmuz 2019 tarihinde satınalımı tamamlanan Axiom Materials Acquisition LLC'nin satınalma etkileri de yansıtılmıştır. Buna göre, Şirketimizin 2019 yılı için güncel beklentileri aşağıdaki gibidir:
TL Bazlı Beklentiler:
Konsolide Satış Artışı : 30%-40% (önceki beklenti 30%-40%)
Konsolide FAVÖK Artışı: 20%-25% (önceki beklenti 30%-40%)
USD Bazlı Beklentiler:
Konsolide Satış Artışı : 10%-15% (önceki beklenti 10%-15%)
Konsolide FAVÖK Artışı: 2%-5% (önceki beklenti 10%-15%)
Kompozit iş birimi 2019 yılı ciro beklentisi: 130-135 milyon Amerikan Doları (önceki beklenti 105-115 milyon Amerikan Doları)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798529
BIST
18:05103.972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 853,88
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
18:055,7741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
18:056,3638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0074
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
18:05269,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,30
|Açılış
|: 269,88
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.899.227
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|ISBTR
|25.656,50
|538.787
|% 15,00
|
|AKENR
|0,77
|64.345.452
|% 14,93
|
|DGGYO
|3,39
|45.279.146
|% 14,53
|
|KLNMA
|39,44
|2.466.854
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|ORMA
|2,67
|17.107
|% -9,18
|
|MRGYO
|0,85
|33.451.339
|% -8,60
|
|UZERB
|1,18
|3.701
|% -6,35
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PGSUS
|71,10
|774.009.030
|% 7,56
|
|ASELS
|19,06
|465.071.087
|% 1,49
|
|GARAN
|9,82
|364.151.858
|% 0,51
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|CEMAS
|1,23
|230.861.336
|% 11,82
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4099
|7,4471
|% 0,16
|
|Frank
|5,7926
|5,8275
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5353
|1,5430
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,89
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,05
|62,05
|-0,13
|
Seans Raporu
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