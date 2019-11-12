***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/04/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2019 3.çeyrek sonuçlarıyla birlikte, otomotiv ve lastik güçlendirme sektörlerindeki daralma ve güçlü Türk Lirasının finansallarımızdaki etkilerini gösterebilmek amacıyla, 2019 yılı beklentileri revize edilmiştir. Güncellenen 2019 yılı beklentilerimizin içerisinde 24 Temmuz 2019 tarihinde satınalımı tamamlanan Axiom Materials Acquisition LLC'nin satınalma etkileri de yansıtılmıştır. Buna göre, Şirketimizin 2019 yılı için güncel beklentileri aşağıdaki gibidir:TL Bazlı Beklentiler:Konsolide Satış Artışı : 30%-40% (önceki beklenti 30%-40%)Konsolide FAVÖK Artışı: 20%-25% (önceki beklenti 30%-40%)USD Bazlı Beklentiler:Konsolide Satış Artışı : 10%-15% (önceki beklenti 10%-15%)Konsolide FAVÖK Artışı: 2%-5% (önceki beklenti 10%-15%)Kompozit iş birimi 2019 yılı ciro beklentisi: 130-135 milyon Amerikan Doları (önceki beklenti 105-115 milyon Amerikan Doları)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798529BIST