***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ ÇALIŞKAN CEO ( Chief Executive Officer - İcra Kurulu Başkanı ) Üst Düzey Yönetici Türkiye ve Nile Kordsa İşletmeleri Direktörü - Operasyon Direktörü Indo Kordsa - Başkan Yardımcısı Operasyon - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)İBRAHİM ÖZGÜR YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA) Yönetici Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Müdürü - Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü - Teknoloji Geliştirme Direktörü - Vekaleten Başkan Yardımcısı Teknoloji ve Pazar Geliştirme CTO (Chief Technology Officer­Teknolojiden Sorumlu Başkan) - Genel Müdür Yardımcısı Teknoloji ve Güney Amerika (SA) ve Kompozit İş Birimi LideriVOLKAN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Finans Müdürü - Global Finans Müdürü - Endonezya Indo Kordsa Finans DirektörüFATMA ARZU ERGENE Genel Müdür Yardımcısı Ticaret Yönetici Avrupa Ortadoğu ve Afrika Finans Direktörü - Global Satınalma Direktörü - Başkan Yardımcısı Finans ve Satınalma - Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Genel Müdür Yardımcısı Güney Amerika (SA) - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMURAT OĞUZ ARCAN Genel Müdür Yardımcısı Kompozit İş Geliştirme Direktörü - İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Kompozit İnşaat ve İş GeliştirmeMEHMET ZEKİ KANADIKIRIK Genel Müdür Yardımcısı Asya, Pasifik (APAC) Yönetici Kordsa Global A.Ş. Türkiye Makine Mühendisi - Hat 1 İplik Üretim Müdürü - İşletme Direktörü Thai Indo Kordsa Co. Ltd. - Tayland Operasyon DirektörüABDÜLKADİR TOPLU Genel Müdür Yardımcısı Kuzey ve Güney Amerika Yönetici Kordsa Global A.Ş. Türkiye Hat 2 Makine Mühendisi - Hat 2 Üretim Müdürü - Hat 1 Üretim Müdürü - Polyester Üretim Müdürü - Kordsa Brazil S.A. Brezilya Operasyon Direktörü - ­InterKordsa GmbH Almanya Operasyon Direktörü - Kordsa Global A.Ş. Türkiye Operasyon Direktörü - Global Tedarik Zinciri Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)NAZAN KESKİN Global İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü Yönetici İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Direktörü, İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü-Direktör, Vekaleten Genel Müdür Yardımcısı-İnsan KaynaklarıDEVRİM ÖZAYDIN Global Teknoloji Direktörü Yönetici İplik Üretim Direktörü - Üretim Direktörü Kordsa Brasil - Operasyon Direktörü Thai Indo KordsaTOLGA KAAN DOĞANCIOĞLU İnşaat ve İş Geliştirme Direktörü Yönetici İnşaat ve İş Geliştirme Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798611BIST