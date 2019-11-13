GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.11.2019 13:37
GÜNCEL HABERLER



***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ ÇALIŞKAN CEO ( Chief Executive Officer - İcra Kurulu Başkanı ) Üst Düzey Yönetici Türkiye ve Nile Kordsa İşletmeleri Direktörü - Operasyon Direktörü Indo Kordsa - Başkan Yardımcısı Operasyon - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)
İBRAHİM ÖZGÜR YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA) Yönetici Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Müdürü - Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü - Teknoloji Geliştirme Direktörü - Vekaleten Başkan Yardımcısı Teknoloji ve Pazar Geliştirme CTO (Chief Technology Officer­Teknolojiden Sorumlu Başkan) - Genel Müdür Yardımcısı Teknoloji ve Güney Amerika (SA) ve Kompozit İş Birimi Lideri
VOLKAN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Finans Müdürü - Global Finans Müdürü - Endonezya Indo Kordsa Finans Direktörü
FATMA ARZU ERGENE Genel Müdür Yardımcısı Ticaret Yönetici Avrupa Ortadoğu ve Afrika Finans Direktörü - Global Satınalma Direktörü - Başkan Yardımcısı Finans ve Satınalma - Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Genel Müdür Yardımcısı Güney Amerika (SA) - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MURAT OĞUZ ARCAN Genel Müdür Yardımcısı Kompozit İş Geliştirme Direktörü - İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Kompozit İnşaat ve İş Geliştirme
MEHMET ZEKİ KANADIKIRIK Genel Müdür Yardımcısı Asya, Pasifik (APAC) Yönetici Kordsa Global A.Ş. Türkiye Makine Mühendisi - Hat 1 İplik Üretim Müdürü - İşletme Direktörü Thai Indo Kordsa Co. Ltd. - Tayland Operasyon Direktörü
ABDÜLKADİR TOPLU Genel Müdür Yardımcısı Kuzey ve Güney Amerika Yönetici Kordsa Global A.Ş. Türkiye Hat 2 Makine Mühendisi - Hat 2 Üretim Müdürü - Hat 1 Üretim Müdürü - Polyester Üretim Müdürü - Kordsa Brazil S.A. Brezilya Operasyon Direktörü - ­InterKordsa GmbH Almanya Operasyon Direktörü - Kordsa Global A.Ş. Türkiye Operasyon Direktörü - Global Tedarik Zinciri Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)
NAZAN KESKİN Global İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü Yönetici İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Direktörü, İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü-Direktör, Vekaleten Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları
DEVRİM ÖZAYDIN Global Teknoloji Direktörü Yönetici İplik Üretim Direktörü - Üretim Direktörü Kordsa Brasil - Operasyon Direktörü Thai Indo Kordsa
TOLGA KAAN DOĞANCIOĞLU İnşaat ve İş Geliştirme Direktörü Yönetici İnşaat ve İş Geliştirme Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798611


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:27104.574
Değişim :  0,58% |  601,84
Açılış :  104.050  
Önceki Kapanış :  103.972  
En Yüksek
104.814 En Düşük
103.682
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYEN 3,15 115.712.193 % 12,90  
METRO 2,67 47.016.793 % 11,25  
METAL 1,02 40.013 % 9,68  
DERIM 4,37 17.691.851 % 8,98  
ESCOM 0,89 2.827.458 % 7,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3642 7,4012 % -0,54  
Frank 5,7893 5,8242 % -0,11  
Riyal 1,5297 1,5373 % -0,43  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.466 7,00  
Altın Gr. 271 271 -0,12  
Cumhuriyet 1.798 1.826 5,00  
Tam 1.790 1.835 3,75  
Yarım 865 888 1,81  
Çeyrek 434 444 0,91  
Gümüş.Ons 16,95 16,98 0,15  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 0,02  
B. Petrol 61,48 61,48 -0,58  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru