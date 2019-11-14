***KORTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması









***KORTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [KORTS]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi15/03/2019Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin UnvanıKorteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Göreceği PazarBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı TürüTahvilISIN KoduTRSKORTK2034Nominal Değer (TL)26.480.000Vade Başlangıç Tarihi14/11/2019İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih18/11/2019Vadesi (Gün)368İtfa Tarihi16/11/2020İhraç ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798971BIST