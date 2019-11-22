***KORTS* *EKOFA* *SKBNK* *AKTIF* *QNBFB* *OYYAT* *DENIZ* *BRKT* *TCRYT* *OPET* *YKBNK* *MPARK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,
22.11.2019 15:08
***KORTS******EKOFA******SKBNK******AKTIF******QNBFB******OYYAT******DENIZ******BRKT******TCRYT******OPET******YKBNK******MPARK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, BRKT, DENIZ, EKOFA, KORTS, MPARK, OPET, OYYAT, QNBFB, SKBNK, TCRYT, YKBNK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYBA1949 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK1939 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/11/2019 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK1939 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK1919 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK1927 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFK1917 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT22012 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA1910 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMDK1921 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKK1945 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBKK1919 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDK1914 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32013 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN22013 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN22021 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800114
BIST