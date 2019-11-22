***KORTS* *EKOFA* *SKBNK* *AKTIF* *QNBFB* *OYYAT* *DENIZ* *BRKT* *TCRYT* *OPET* *YKBNK* *MPARK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,









***KORTS******EKOFA******SKBNK******AKTIF******QNBFB******OYYAT******DENIZ******BRKT******TCRYT******OPET******YKBNK******MPARK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, BRKT, DENIZ, EKOFA, KORTS, MPARK, OPET, OYYAT, QNBFB, SKBNK, TCRYT, YKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYBA1949 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK1939 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/11/2019 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK1939 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK1919 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK1927 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 İtfaEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFK1917 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT22012 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA1910 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeOPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMDK1921 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKK1945 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 İtfaŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBKK1919 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDK1914 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32013 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN22013 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN22021 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800114BIST