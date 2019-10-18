***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara SatışYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.10.2019İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.10.2019Ek Açıklamalar17 Ekim 2019 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak 17.10.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılan başvuruların tarih bilgisi eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793889BIST