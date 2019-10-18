***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.10.2019 11:22
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.10.2019
Ek Açıklamalar
17 Ekim 2019 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak 17.10.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye yapılan başvuruların tarih bilgisi eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793889
BIST
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