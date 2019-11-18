***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara SatışYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.10.2019İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.10.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.11.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.11.2020Ek Açıklamalar17.10.2019 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih ve 2019/60 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Korteks ihraç belgesi ve eki.pdfEK: 2 Ek 1 - Başvuru Formu-min.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799310BIST