***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.11.2019 10:39
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.10.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.11.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.11.2020
Ek Açıklamalar
17.10.2019 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih ve 2019/60 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Korteks ihraç belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Ek 1 - Başvuru Formu-min.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799310
BIST
14:03106.619
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.239,07
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:035,7368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:036,3486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:03269,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,58
|Açılış
|: 269,29
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,27
|87.344.456
|% 19,81
|
|YUNSA
|7,03
|45.738.890
|% 19,56
|
|BTCIM
|3,29
|19.457.776
|% 16,67
|
|HUBVC
|9,43
|18.383.348
|% 13,61
|
|CMBTN
|34,30
|14.947.492
|% 12,83
|
|CRDFA
|1,93
|9.463.596
|% -8,53
|
|KLGYO
|2,94
|87.347.920
|% -8,41
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|METRO
|1,75
|55.082.149
|% -5,41
|
|THYAO
|14,08
|1.163.735.146
|% 2,85
|
|GARAN
|10,11
|363.270.933
|% 1,61
|
|PETKM
|3,72
|269.645.919
|% 1,92
|
|TUPRS
|122,30
|203.903.163
|% -0,81
|
|KRDMD
|2,38
|163.653.740
|% 1,71
|
|THYAO
|14,08
|1.163.735.146
|% 2,85
|
|PETKM
|3,72
|269.645.919
|% 1,92
|
|HURGZ
|1,27
|87.344.456
|% 19,81
|
|KRDMD
|2,38
|163.653.740
|% 1,71
|
|TIRE
|2,31
|132.633.153
|% 10,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4234
|7,4606
|% 0,47
|
|Frank
|5,7754
|5,8102
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5270
|1,5347
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-8,73
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-14,00
|
|Tam
|1.778
|1.822
|-15,63
|
|Yarım
|859
|882
|-7,56
|
|Çeyrek
|431
|441
|-3,78
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,79
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,32
|63,32
|0,02
|