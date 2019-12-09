***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,periyodik gözden geçirme sürecinde, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin uzun ve kısa vadeli ulusal notlarını ‘A (Trk)' ve ‘A-1 (Trk)' seviyesine yükseltip notlara ilişkin görünümleri ‘Durağan' olarak belirledi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802583BIST