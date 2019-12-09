***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.12.2019 14:17
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
periyodik gözden geçirme sürecinde, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin uzun ve kısa vadeli ulusal notlarını ‘A (Trk)' ve ‘A-1 (Trk)' seviyesine yükseltip notlara ilişkin görünümleri ‘Durağan' olarak belirledi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802583
BIST
14:33108.800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -68,75
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
14:335,8048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0182
|Açılış
|: 5,7960
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
14:336,4301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4301
En Düşük
6,3863
14:33272,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,94
|Açılış
|: 272,74
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,51
|5.783.830
|% 14,98
|
|CEMAS
|1,57
|107.375.379
|% 12,14
|
|GLRYH
|2,46
|25.179.192
|% 11,82
|
|KERVN
|0,55
|907.677
|% 10,00
|
|SMART
|7,66
|2.572.052
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|OYLUM
|5,27
|11.628.054
|% -7,38
|
|FMIZP
|30,62
|8.539.809
|% -7,16
|
|THYAO
|13,81
|722.334.557
|% 0,66
|
|ISFIN
|3,18
|353.726.527
|% 4,26
|
|ASELS
|19,60
|341.900.665
|% 1,29
|
|TUPRS
|122,80
|246.946.951
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,50
|216.206.429
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|216.206.429
|% 1,35
|
|IHLAS
|0,81
|99.763.067
|% 8,00
|
|ISFIN
|3,18
|353.726.527
|% 4,26
|
|IHLGM
|0,88
|82.684.484
|% 3,53
|
|CEMAS
|1,57
|107.375.379
|% 12,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6109
|7,6491
|% 0,39
|
|Frank
|5,8293
|5,8644
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5412
|1,5489
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|2,34
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|8,41
|
|Yarım
|871
|893
|4,07
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|63,83
|63,83
|-0,56
|