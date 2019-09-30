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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.09.2019 16:32
GÜNCEL HABERLER

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKORTA1926 ISIN kodlu Korteks borçlanma aracına ilişkin 3. Kuponu dönemi faizi ödemesi 1.078.381,99 TL tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 41.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,4658
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,4963
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORTA1926
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.000.000
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.07.2019 30.07.2019 31.07.2019 2,4658 1.010.978 Evet
2 29.08.2019 28.08.2019 29.08.2019 2,3836 977.276 Evet
3 30.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 2,6302 1.078.381 Evet
4 30.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 2,4658
5 29.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 2,4658
6 26.12.2019 25.12.2019 26.12.2019 2,2192
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.12.2019 25.12.2019 26.12.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFKORTA1926 ISIN kodlu Korteks borçlanma aracına ilişkin 3. Kuponu dönemi faizi ödemesi 1.078.381,99 TL tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789230


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