***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORTK2018 ISIN kodlu Korteks finansman bonosunun 1. Kupon Ödeme dönemi faiz oranı 4,2393% olarak hesaplanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 8.180.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 16.11.2020Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,2393Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORTK2018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.05.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.180.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.11.2019 15.11.2019 18.11.2019 4,2393 8,5019 8,68312 18.05.2020 15.05.2020 18.05.20203 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar20.05.2019 tarihinde ihraci gerçekleşen TÜFE'ye Endeksli %8,00 Reel Getirili, İtfada En Az %32,00 Yıllık Basit Getirili TRSKORTK2018 ISIN kodlu Korteks finansman bonosunun 1. Kupon Ödeme dönemi faiz oranı 4,2393% olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790002BIST