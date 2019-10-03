***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.10.2019 17:42
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORTK2018 ISIN kodlu Korteks finansman bonosunun 1. Kupon Ödeme dönemi faiz oranı 4,2393% olarak hesaplanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 8.180.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,2393
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORTK2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.180.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.11.2019 15.11.2019 18.11.2019 4,2393 8,5019 8,6831
2 18.05.2020 15.05.2020 18.05.2020
3 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
20.05.2019 tarihinde ihraci gerçekleşen TÜFE'ye Endeksli %8,00 Reel Getirili, İtfada En Az %32,00 Yıllık Basit Getirili TRSKORTK2018 ISIN kodlu Korteks finansman bonosunun 1. Kupon Ödeme dönemi faiz oranı 4,2393% olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790002
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