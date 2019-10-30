***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORTK1916 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 5. KUPON FAİZ ORANI 0,8021 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRFKORTK1916 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 5. KUPON FAİZ ORANI 0,8021 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.760.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 2.760.000Türü Finansman BonosuVadesi 14.11.2019Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 0,8021Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORTK1916Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 14.11.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 15.11.2018Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.760.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 31.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 6,8095 32,2788 36,6527 187.942,2 Evet2 02.05.2019 30.04.2019 02.05.2019 7,8647 31,5452 35,4811 217.065,72 Evet3 01.08.2019 31.07.2019 01.08.2019 8,2898 33,2503 37,6354 228.798,48 Evet4 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 6,4572 25,8998 28,52835 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 0,8021 20,9119 23,1564Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFKORTK1916 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 5. KUPON FAİZ ORANI 0,8021 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795295BIST