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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.10.2019 10:32
GÜNCEL HABERLER

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKORTK1916 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 5. KUPON FAİZ ORANI 0,8021 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRFKORTK1916 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 5. KUPON FAİZ ORANI 0,8021 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.760.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 2.760.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0,8021
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORTK1916
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.11.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.11.2018
Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.760.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 6,8095 32,2788 36,6527 187.942,2 Evet
2 02.05.2019 30.04.2019 02.05.2019 7,8647 31,5452 35,4811 217.065,72 Evet
3 01.08.2019 31.07.2019 01.08.2019 8,2898 33,2503 37,6354 228.798,48 Evet
4 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 6,4572 25,8998 28,5283
5 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 0,8021 20,9119 23,1564
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFKORTK1916 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 5. KUPON FAİZ ORANI 0,8021 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795295


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PKENT 128,00 147.422 % 12,28  
SNPAM 4,27 3.215.879 % 12,07  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3615 7,3985 % 0,01  
Frank 5,7482 5,7829 % -0,01  
Riyal 1,5229 1,5306 % -0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.493 1.493 5,54  
Altın Gr. 275 275 0,53  
Cumhuriyet 1.826 1.854 6,00  
Tam 1.816 1.861 2,92  
Yarım 878 900 1,41  
Çeyrek 440 450 0,71  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 0,08  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 0,01  
B. Petrol 61,19 61,19 -0,40  
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