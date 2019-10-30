***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORT12013 ISIN KODLU KORTEKS İHRACININ 4. KUPON FAİZ ORANI 4,6630 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRFKORT12013 ISIN KODLU KORTEKS İHRACININ 4. KUPON FAİZ ORANI 4,6630 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.860.000Türü Finansman BonosuVadesi 29.01.2020Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,6630Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT12013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 28.01.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 30.01.2019Vade Başlangıç Tarihi 30.01.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.860.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.05.2019 30.04.2019 02.05.2019 7,4469 29,5448 32,9714 1.925.768,34 Evet2 01.08.2019 31.07.2019 01.08.2019 7,7911 31,25 35,1107 2.014.778,45 Evet3 31.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 5,9586 23,8999 26,13084 29.01.2020 28.01.2020 29.01.2020 4,663 18,9111 20,3019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.01.2020 28.01.2020 29.01.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFKORT12013 ISIN KODLU KORTEKS İHRACININ 4. KUPON FAİZ ORANI 4,6630 OLARAK HESAPLANMIŞTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795304BIST