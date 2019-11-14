***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.11.2019 17:07
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Korteks TRFKORTK1932 ihracının itfa ödemesi 5.210.000,00 TL ve 3.kupon dönemi tutarı 259.077,66 TL olarak gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.210.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 251
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,9727
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,5005
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,7832
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORTK1932
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.03.2018
Satışa Başlanma Tarihi 08.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.210.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.06.2019 07.06.2019 10.06.2019 7,0822 368.982,61 Evet
2 09.09.2019 06.09.2019 09.09.2019 6,8562 357.208,01 Evet
3 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 4,9727 259.077,66 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 5.210.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Korteks TRFKORTK1932 ihracının itfa ödemesi 5.210.000,00 TL ve 3.kupon dönemi tutarı 259.077,66 TL olarak gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798947
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