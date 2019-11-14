***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Korteks TRFKORTK1932 ihracının itfa ödemesi 5.210.000,00 TL ve 3.kupon dönemi tutarı 259.077,66 TL olarak gerçekleştirilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.210.000Türü Finansman BonosuVadesi 14.11.2019Vade (Gün Sayısı) 251Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,9727Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,5005Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,7832Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORTK1932Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.03.2018Satışa Başlanma Tarihi 08.03.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.210.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.06.2019 07.06.2019 10.06.2019 7,0822 368.982,61 Evet2 09.09.2019 06.09.2019 09.09.2019 6,8562 357.208,01 Evet3 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 4,9727 259.077,66 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 5.210.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarKorteks TRFKORTK1932 ihracının itfa ödemesi 5.210.000,00 TL ve 3.kupon dönemi tutarı 259.077,66 TL olarak gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798947BIST