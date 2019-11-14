***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.11.2019 17:11
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Korteks TRFKORTK1940 ihracının itfa ödemesi 16.310.000,00 TL ve 3.kupon dönemi faiz tutarı 811.047,37 TL olarak gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 16.310.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 234
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,9727
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,5001
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,6459
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORTK1940
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.310.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.06.2019 07.06.2019 10.06.2019 5,8014 946.208,34 Evet
2 09.09.2019 06.09.2019 09.09.2019 6,8562 1.118.246,22 Evet
3 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 4,9727 811.047,37 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 16.310.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Korteks TRFKORTK1940 ihracının itfa ödemesi 16.310.000,00 TL ve 3.kupon dönemi faiz tutarı 811.047,37 TL olarak gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798948
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