***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Korteks TRFKORTK1965 ihracının itfa ödemesi 5.210.000,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 14.11.2019Vade (Gün Sayısı) 136Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 10,4338Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,52Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORTK1965Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.210.000İhraç Fiyatı 0,90552Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.11.2019Kayıt Tarihi 13.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.210.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKorteks TRFKORTK1965 ihracının itfa ödemesi 5.210.000,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798953BIST