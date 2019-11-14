***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.11.2019 17:21
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Korteks TRFKORTK1965 ihracının itfa ödemesi 5.210.000,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 136
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 10,4338
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,52
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORTK1965
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.210.000
İhraç Fiyatı 0,90552
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.11.2019
Kayıt Tarihi 13.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.210.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Korteks TRFKORTK1965 ihracının itfa ödemesi 5.210.000,00 TL olarak gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798953
BIST