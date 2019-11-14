***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 14-11-19 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.250.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.05.2020Vade (Gün Sayısı) 183Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,0251Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,81Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT52035Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 14.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 15.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2019İhraç Fiyatı 0,91722Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.05.2020Kayıt Tarihi 14.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.05.2020Ek Açıklamalar14-11-19 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798963BIST