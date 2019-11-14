***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.11.2019 17:30
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 14-11-19 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.250.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 183
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,0251
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,81
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT52035
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2019
İhraç Fiyatı 0,91722
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.05.2020
Kayıt Tarihi 14.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.05.2020
Ek Açıklamalar
14-11-19 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798963
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