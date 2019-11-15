***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORT52019 ISIN kodlu Korteks Finansman bonosunun 3. Kupon dönemi faiz oranı 4,7354% olarak hesaplanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 23.250.000Türü Finansman BonosuVadesi 15.05.2020Vade (Gün Sayısı) 361Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,5597Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT52019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.05.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.250.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.08.2019 16.08.2019 19.08.2019 8,0444 32,266 36,3887 1.870.323 Evet2 18.11.2019 15.11.2019 18.11.2019 5,5597 22,2999 24,2373 17.02.2020 14.02.2020 17.02.2020 4,7354 18,9936 20,39124 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFKORT52019 ISIN kodlu Korteks Finansman bonosunun 3. Kupon dönemi faiz oranı 4,7354% olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799084BIST