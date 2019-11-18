***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Satışın Tamamlanma Tarihinin DüzeltilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRSKORTK2034 ISIN kodlu Korteks ihracının satışının tamamlanma tarihi 12.11.2019 olarak düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 26.480.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 16.11.2020Vade (Gün Sayısı) 368Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,6220Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,1445Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORTK2034Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.480.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.12.2019 1,6222 16.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 1,57133 17.02.2020 14.02.2020 17.02.2020 1,6224 19.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 1,57135 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 1,6226 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 1,57137 22.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 1,6228 23.07.2020 22.07.2020 23.07.2020 1,57139 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 1,62210 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 1,571311 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 1,62212 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,0644Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORTK2034 ISIN kodlu Korteks ihracının satışının tamamlanma tarihi 12.11.2019 olarak düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799439BIST