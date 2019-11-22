***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORT22012 ISIN kodlu Korteks borçlanma aracının 4.dönem faiz ödemesi 607.872,27 TL olarak gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.070.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.070.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.070.000Türü Finansman BonosuVadesi 21.02.2020Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,2631Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,5011Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,8732Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT22012Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.070.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.08.2019 22.08.2019 23.08.2019 2,2631 567.359,15 Evet2 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 2,5055 628.128,83 Evet3 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 2,4247 607.872,27 Evet4 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 2,4247 607.872,27 Evet5 23.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 2,50556 22.01.2019 21.01.2019 22.01.2019 2,42477 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 2,4247Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 2,4247* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFKORT22012 ISIN kodlu Korteks borçlanma aracının 4.dönem faiz ödemesi 607.872,27 TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800102BIST