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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.11.2019 14:12
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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKORT22012 ISIN kodlu Korteks borçlanma aracının 4.dönem faiz ödemesi 607.872,27 TL olarak gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.070.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.070.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.070.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,2631
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,5011
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,8732
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT22012
Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.070.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.08.2019 22.08.2019 23.08.2019 2,2631 567.359,15 Evet
2 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 2,5055 628.128,83 Evet
3 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 2,4247 607.872,27 Evet
4 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 2,4247 607.872,27 Evet
5 23.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 2,5055
6 22.01.2019 21.01.2019 22.01.2019 2,4247
7 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 2,4247
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 2,4247

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFKORT22012 ISIN kodlu Korteks borçlanma aracının 4.dönem faiz ödemesi 607.872,27 TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800102


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KLNMA 47,00 4.199.861 % 11,32  
SANKO 5,54 29.873.589 % 11,24  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3262 7,3629 % -0,11  
Frank 5,7239 5,7584 % 0,16  
Riyal 1,5195 1,5271 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.469 3,61  
Altın Gr. 270 270 1,50  
Cumhuriyet 1.791 1.818 5,00  
Tam 1.784 1.829 6,03  
Yarım 862 885 2,91  
Çeyrek 432 442 1,36  
Gümüş.Ons 17,13 17,15 0,02  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,01  
B. Petrol 63,77 63,77 -0,20  
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