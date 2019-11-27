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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.11.2019 16:10
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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORT32113 ISIN kodlu Korteks borçlanma aracı ihracının 2. dönem faiz oranı hesaplaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.320.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 552
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2329
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT32113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 29.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.320.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 6,2329 25 27,4456
2 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 6,2329 25,0001 27,4456
3 28.05.2020 27.05.2020 28.05.2020
4 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020
5 26.11.2020 25.11.2020 26.11.2020
6 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSKORT32113 ISIN kodlu Korteks borçlanma aracı ihracının 2. dönem faiz oranı %6,2329 olarak hesaplanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800630


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKCNS 8,54 23.066.154 % 19,11  
HUBVC 13,59 60.984.065 % 14,68  
SANFM 2,74 8.618.558 % 14,64  
ASUZU 12,22 166.555.240 % 13,25  
AFYON 5,29 303.786.270 % 10,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4165 7,4537 % 0,37  
Frank 5,7593 5,7940 % 0,07  
Riyal 1,5365 1,5442 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.456 1.457 -6,00  
Altın Gr. 270 270 -0,77  
Cumhuriyet 1.792 1.819 6,00  
Tam 1.784 1.829 5,78  
Yarım 862 885 2,80  
Çeyrek 432 442 1,39  
Gümüş.Ons 16,99 17,02 -0,10  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 -0,02  
B. Petrol 63,31 63,31 0,10  
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