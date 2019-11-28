***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.11.2019 16:16
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFKORT82016 ISIN kodlu Korteks borçlanma aracının 1.dönem faiz ödemesi 1.324.769,00 TL olarak tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 22.140.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9836
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,0002
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,2502
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT82016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 29.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.140.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 5,9836 1.324.769 Evet
2 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 5,9836
3 28.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 5,9836
4 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 5,9836
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 mlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800804
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