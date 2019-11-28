***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORT82016 ISIN kodlu Korteks borçlanma aracının 1.dönem faiz ödemesi 1.324.769,00 TL olarak tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 22.140.000Türü Finansman BonosuVadesi 27.08.2020Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9836Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,0002Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,2502Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT82016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 29.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.140.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 5,9836 1.324.769 Evet2 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 5,98363 28.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 5,98364 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 5,9836Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 mlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800804BIST