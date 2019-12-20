***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORT32037 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRFKORT32037 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 14.340.000Türü Finansman BonosuVadesi 23.03.2020Vade (Gün Sayısı) 339Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,9943Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT32037Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 19.04.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 19.04.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.340.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 5,6525 31,26 35,5384 810.568,5 Evet2 23.09.2019 20.09.2019 23.09.2019 7,5293 30,1999 33,7993 1.079.701,62 Evet3 23.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 5,1336 20,5908 22,23774 23.03.2020 20.03.2020 23.03.2020 3,9943 16,0211 17,0106Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.03.2020 20.03.2020 23.03.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFKORT32037 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804496BIST