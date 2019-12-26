***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORTA1926 ISIN kodlu borçlanma aracının Anapara ve 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 41.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 26.12.2019Vade (Gün Sayısı) 178Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,4658Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,4963Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORTA1926Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.000.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 31.07.2019 30.07.2019 31.07.2019 2,4658 1.010.978 Evet2 29.08.2019 28.08.2019 29.08.2019 2,3836 977.276 Evet3 30.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 2,6302 1.078.381 Evet4 30.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 2,4658 1.010.977,99 Evet5 29.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 2,4658 1.010.977,99 Evet6 26.12.2019 25.12.2019 26.12.2019 2,2192 909.871,95 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.12.2019 25.12.2019 26.12.2019 41.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFKORTA1926 ISIN kodlu borçlanma aracının Anaparası 41.000.000,00 TL ve 6. Kupon dönemi faizi 909.871,95 TL ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805302BIST