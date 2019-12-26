***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 26-12-19 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kupon Ödemeli Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 38.110.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 38.110.000Türü Finansman BonosuVadesi 16.11.2020Vade (Gün Sayısı) 326Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,4028Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORTK2013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 24.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.110.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 11Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.01.2020 24.01.2020 27.01.2020 1,4028 16,0007 17,22152 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 1,359 16,0011 17,2263 30.03.2020 27.03.2020 30.03.2020 1,4028 16,0007 17,22154 30.04.2020 29.04.2020 30.04.20205 01.06.2020 29.05.2020 01.06.20206 02.07.2020 01.07.2020 02.07.20207 05.08.2020 04.08.2020 05.08.20208 04.09.2020 03.09.2020 04.09.20209 05.10.2020 02.10.2020 05.10.202010 04.11.2020 03.11.2020 04.11.202011 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805379BIST