***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT12115 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 9.320.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.320.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 20.01.2021Vade (Gün Sayısı) 544Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,4795Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT12115Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.320.000İhraç Fiyatı 1