***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.01.2020 14:59
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORT12115 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 9.320.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.320.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 544
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,4795
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT12115
Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.320.000
İhraç Fiyatı 1
16:14123.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -546,24
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.902
16:145,9246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0100
|Açılış
|: 5,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9212
16:146,5722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5645
16:14296,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,10
|Açılış
|: 296,37
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,76
|40.320.813
|% 17,95
|
|HUBVC
|37,00
|32.172.757
|% 16,57
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.656.673
|% 14,95
|
|ESCOM
|2,18
|26.562.934
|% 14,74
|
|QNBFB
|75,95
|78.780.530
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|THYAO
|14,79
|1.158.645.498
|% -0,60
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|IPEKE
|9,76
|811.042.255
|% 10,78
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ALBRK
|1,75
|375.276.467
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ODAS
|1,97
|259.522.808
|% 1,55
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7549
|7,7938
|% 0,48
|
|Frank
|6,0797
|6,1163
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5742
|1,5821
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,78
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|7,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|5,91
|
|Yarım
|944
|968
|2,86
|
|Çeyrek
|473
|484
|1,42
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,23
|64,23
|-0,36
|