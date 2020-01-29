***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORT12021 ISIN kodlu borçlanma aracının Anapara Ödeme Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 80.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 29.01.2020Vade (Gün Sayısı) 153Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,6419Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,56Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT12021Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 29.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000İhraç Fiyatı 0,91206Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.01.2020Kayıt Tarihi 28.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 80.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFKORT12021 ISIN kodlu borçlanma aracının Anapara Ödeme Dönemine İlişkin 80.000.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815065BIST